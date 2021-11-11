"Абсолютна ганьба": РФ звинуватила Польщу у порушенні міжнародних норм через витіснення мігрантів

Російський дипломат Дмитро Полянський також відкинув звинувачення у тому, що Росія та Білорусь допомагають нелегальним біженцям дістатися на кордон із Євросоюзом.

Польща своїми діями щодо мігрантів на кордоні з Білоруссю порушує міжнародні норми. Про це заявив перший заступник постпреду РФ при ООН Дмитро Полянський.

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За його словами, у Москви накопичилося багато питань до країн Європейського Союзу через ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

Перший заступник постпреду РФ звинуватив Польщу у порушенні міжнародних норм після того, як прикордонники намагалися відтіснити нелегальних мігрантів на територію Білорусі.

"Є багато випадків, коли польські та литовські прикордонники били мігрантів і відтісняли їх назад на білоруську територію. Це абсолютна ганьба та повне порушення будь-яких можливих міжнародних конвенцій та норм", — заявив Дмитро Полянський напередодні розгляду питання біженців у Раді безпеки ООН.

Зампостпред РФ відкинув звинувачення в тому, що Москва і Мінськ допомагають добиратися нелегальним мігрантам на кордон з Польщею. Дмитро Полянський також назвав польоти російських літаків у прикордонному районі "відповіддю на масивне нарощування польських збройних сил".

"У нас є зобов'язання у межах союзу Росії та Білорусі та у межах ОДКБ", — підсумував дипломат, відповідаючи на запитання щодо залучення авіації біля кордону з Польщею.

Раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Володимира Путіна та Олександра Лукашенка у створенні міграційної кризи на кордоні. За словами політика, Росія та Білорусь використовують нелегальних мігрантів для дестабілізації ситуації у Польщі.

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович назвав мігрантів новою зброєю Путіна і попередив, що ситуація на кордоні може бути відвертим маневром для подальшого удару по Україні.