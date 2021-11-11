Штурм польського кордону є відволікальним маневром для удару РФ по Україні, — Арестович

Нелегальні мігранти, як стверджує урядовець, стали новим видом зброї в руках Володимира Путіна.

Криза з мігрантами на польсько-білоруському кордоні була штучно створена як відволікальний маневр для можливого удару по Україні. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

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За його словами, Кремль, використовуючи ситуацію з мігрантами, примушує Білорусь до необдуманих вчинків. Як приклад Олексій Арестович навів нещодавню заяву глави білоруського МЗС про те, що Крим є російською територією.

Речник української делегації назвав нелегальних мігрантів новою зброєю Володимира Путіна.

"Плюс ядерні бомбардувальники патрулюватимуть (кордон — ред.)…уявляєте картинку для НАТО? З одного боку нелегальні мігранти штурмують кордони і над цим літають ядерні бомбардувальники", — продовжив Олексій Арестович в ефірі телеканалу.

Наступні зусилля РФ із ймовірністю 99%, як попереджає речник делегації, будуть спрямовані проти України. Олексій Арестович назвав ситуацію на польсько-білоруському кордоні маневром, що відволікає, перед тим, як удару буде завдано по нашій країні.

"Всі розуміють в Офісі президента та РНБО, яка небезпека навколо нашого кордону. Не можна розсіювати сили та посилювати критично один напрямок (кордону — ред.), послаблюючи інший", — додав Олексій Арестович, коментуючи виділення додаткових 8,5 військовослужбовців для несення служби на ділянці держкордону з Білоруссю.

Раніше Фокус попереджав, що Україна посилює кордон з Білоруссю за допомогою спецтехніки та БПЛА. Заступник голови МВС Євген Єнін запевнив, що Україна активно готується до можливих провокацій через наплив нелегальних мігрантів.

Також 11 листопада мешканці прикордонного Славутича повідомили в соцмережах, що чули стрілянину на кордоні з Білоруссю. За словами місцевих жителів, у населеному пункті чітко було чути автоматні черги поряд із державним кордоном. У Держприкордонслужбі спростували повідомлення про стрілянину та запевнили, що на кордоні з Білоруссю зберігається спокійна ситуація.