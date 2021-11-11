Жителі Славутича повідомили про стрілянину на кордоні з Білоруссю: з'явилася відповідь прикордонників (фото)

За словами місцевих жителів, у місті було чітко чути автоматні черги поряд із державним кордоном.

Жителі міста Славутич, яке розташоване поруч із Білоруссю, повідомили, що чули стрілянину на кордоні. Про це повідомляє Telegram-канал Headlines.

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Населений пункт розташований за 10 кілометрів від державного кордону з Білоруссю.

Підписники з міста Славутич повідомили, що поряд із кордоном чули автоматні черги та не розуміють, з чим пов'язана стрілянина.

[ + – ] Стрілянина в Славутичі

У пресслужбі поліції Київської області розповіли, що мешканці Славутича до них не зверталися щодо стрілянини в місті.

"Зараз перевіримо цю інформацію та повідомимо", – йдеться в повідомленні.

Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко також заспокоїв та запевнив, що на державному кордоні спокійна обстановка.

"Нестандартних ситуацій не було", — наголосив спікер відомства в коментарі журналістам.

Пресслужба МВС, у свою чергу, у четвер повідомила, що державний кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців, серед яких поліцейські, бійці Нацгвардії та ДПСУ.

Додаткові сили було перекинуто після рішення РНБО на окремі напрямки, де існує ризик потенційного руху незаконних мігрантів із Білорусі. За словами голови МВС Дениса Монастирського, на кордоні також чергуватимуть 15 вертольотів.

Міністр внутрішніх справ упевнений, що додаткові сили військовослужбовців дозволять правоохоронцям утримати потік мігрантів.

[ + – ] Резервні сили МВС на кордоні з Білоруссю [ + – ] Резервні сили МВС на кордоні з Білоруссю Фото: прес-служба МВС [ + – ] Резервні сили МВС на кордоні з Білоруссю

Раніше Фокус повідомляв, що Україна перекидає спецтехніку та безпілотники для зміцнення кордону з Білоруссю. За даними МВС, силовики готуються до можливих провокацій на фоні напливу нелегальних мігрантів, які намагаються прорвати польський кордон.

Також Фокус розповідав, що в РНБО відреагували на пропозицію Німеччини розмістити в Україні мігрантів із Білорусі. Секретар відомства Олексій Данілов запропонував німецьким політикам взяти біженців з Іраку до себе додому, а за нестачі місць — розмістити мігрантів у будівлі Бундестагу.