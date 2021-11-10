"Нехай беруть їх собі", — Данілов про пропозицію Німеччини розмістити в Україні мігрантів з Білорусі

Чиновник запропонував, щоб депутати соціал-демократичної партії Німеччини "взяли мігрантів до себе додому", а якщо місця не вистачить, то розміщували їх у Бундестазі.

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував членам Соціал-демократичної партії Німеччини взяти до себе додому кілька біженців, які штурмують польський кордон. Про це чиновник заявив у ході брифінгу.

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Зокрема, журналіст попросив прокоментувати секретаря РНБО нещодавню заяву представника СДП Нільса Шміда, який запропонував направити біженців на територію України.

Депутат Бундестагу, коментуючи ситуацію на польсько-білоруському кордоні, заявив, що мігрантів можна направити в Україну, допоки тривають процедури з надання біженцям притулку на території ЄС.

Олексій Данілов, реагуючи на заяву представника СДП Нільса Шміда, запропонував членам німецької партії взяти кількох мігрантів до себе додому.

"На засіданні РНБО це питання ми розглядали — це заява пана Шміда. У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини — взяти мігрантів до себе додому, по два, по три, по п'ять, до себе. Якщо мало місця, у Бундестазі, у них там є кабінети, нехай беруть їх до себе, і нехай вони там собі. З якого переляку ми повинні брати їх до себе, якщо німці мають про них піклуватися? Дуже дивно, коли німці починають розповідати, що нам з цього приводу робити" — сказав він.

Глава СБУ Іван Баканов, коментуючи ситуацію на польсько-білоруському кордоні, який намагаються штурмувати мігранти, заявив, що силові відомства розробляють план захисту державного кордону України.

Раніше Фокус розповідав, що 7 листопада мігранти атакували польських прикордонників на кордоні з Білоруссю. Колона біженців кидала каміння та гілки в бік прикордонного пункту, а влада Польщі попередила про напружену ситуацію на прикордонній ділянці.

Через спроби мігрантів прорватися через кордон Польща стягнула додаткові сили поліції. Посол України в Польщі Андрій Дещиця попередив, що після спроби прориву в ЄС мігранти можуть ринути в Україну.