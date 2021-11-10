"Пусть берут их себе", — Данилов о предложении Германии разместить в Украине мигрантов из Беларуси

Чиновник предложил, чтобы депутаты социал-демократической партии Германии "взяли мигрантов к себе домой", а если места не хватит — размещали их в Бундестаге.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил членам Социал-демократической партии Германии взять к себе домой по несколько беженцев, штурмующих польскую границу. Об этом чиновник заявил в ходе брифинга.

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В частности, журналист попросил прокомментировать секретаря СНБО недавнее заявление представителя СДП Нильса Шмида, предложившего направить беженцев на территорию Украины.

Депутат Бундестага, комментируя ситуацию на польско-белорусской границе, заявил, что мигрантов можно направить в Украину, пока продолжаются процедуры по предоставлению беженцам убежища на территории ЕС.

Алексей Данилов, реагируя на заявление представителя СДП Нильса Шмида, предложил членам немецкой партии взять несколько мигрантов к себе домой.

"На заседании СНБО этот вопрос мы рассматривали – это заявление господина Шмида. У нас есть предложение социал-демократам Германии – взять мигрантов к себе домой, по два, по три, по пять, к себе. Если мало места, в Бундестаге, в их там есть кабинеты, пусть берут их к себе, и пусть они там себе. С какого испуга мы должны брать их к себе, если немцы должны о них заботиться? Очень странно, когда немцы начинают рассказывать, что нам делать по этому поводу делать", — сказал он.

Глава СБУ Иван Баканов, комментируя ситуацию на польско-белорусской границе, которую пытаются штурмовать мигранты, заявил, что силовые ведомства разрабатывают план по защите государственной границе Украины.

Ранее Фокус рассказывал, что 7 ноября мигранты атаковали польских пограничников на границе с Беларусью. Колонна беженцев бросали камни и ветки в сторону пограничного пункта, а власти Польши предупредили о напряженной ситуации на пограничном участке.

Из-за попыток мигрантов прорваться через границу Польша стянула дополнительные силы полиции. Посол Украины в Польше Андрей Дещица предупредил, что после попытки прорыва в ЕС мигранты могут хлынуть в Украину.