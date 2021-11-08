Польша стягивает силы полиции к границе с Беларусью (видео)

Министр обороны страны заявляет, что сейчас на границе сконцентрированы больше 12 тыс. солдат, которые "готовы защитить страну".

Власти Польши усиливают безопасность на белорусской границе, из-за того, что значительная группа мигрантов попыталась проникнуть на польскую территорию через населенный пункт Кузница (Подляское воеводство). Об этом сообщает Euronews.

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Мариуш Блащак, глава польского Минобороны, утверждает, что на польско-белорусской границе сконцентрированы больше 12 тыс. солдат, которые "готовы защищать страну".

В свою очередь, министр МВД Мариуш Камински заявляет, что сейчас "решительная оборона госграницы" в приоритете для Польши. Власти отслеживают, как развиваются события в Кузнице в последние дни и "готовы к любому сценарию", — написал он в своем Twitter.

Для этого привлечены дополнительные силы пограничной службы, полиции и армии.

Также сотрудники Минобороны Польши выложили видео, на котором видно большую группу мигрантов за забором, который разделяет территории двух стран.

Польские власти Польши и представители Евросоюза обвиняют белорусского президента Александра Лукашенко в том, что он намеренно направляет мигрантов в эти страны в пику ЕС, который ввел против него санкции.

В свою очередь, правозащитные организации с критикой высказывались в отношении политики ЕС и польских властей, которые пытаются сдержать потоки мигрантов на своей границе.

Ранее Фокус сообщал, что Литва стянула свои войска к границе с Польшей и Беларусью. Из-за наплыва мигрантов в стране в ближайшее время даже может быть объявлено ЧП на территории приграничных регионов, сейчас же на границе действует режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, что территориальная оборона Польши переведена в 6-часовую боеготовность из-за того, что со стороны Беларуси в сторону Польшу направляются толпы мигрантов. Пресс-служба польских спецслужб заявляет, что это только начало. И что попытки незаконно проникнуть на территорию страны будут продолжаться.