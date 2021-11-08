В Польше перевели тероборону в 6-часовую боеготовность из-за действий Беларуси (фото)

Мигрантский кризис, который создается в Беларуси, приводит к осложненной ситуации на границе Польши и Литвы. Прямо сейчас к польским погранпунктам идут сотни людей.

В Польше перевели боевую готовность войск территориальной обороны в шести, двенадцати и двадцатичетырехчасовую готовность. Об этом сообщает польское издание PolsatNews.

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Из-за скопления мигрантов, которые двинули в сторону Польшу, Силы теробороны могут быть вызваны для поддержки пограничников.

"Солдаты! Проверяйте технику и коммуникации, оповестите работодателей и близких!" — указывается в сообщении, распространенном членам теробороны.

[ + – ] Готовность переброски войск

В течении 6 часов возможен вызов из воеводств: варминско-мазусского, подляского и люблинского. До 12 часов — Мазовия.

По словам пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Зарына, попытка насильственного проникновения в Польшу только началась. В направление к КПП "Брузги" движется колонна, состоящая из нескольких сотен людей.

[ + – ] Колонна мигрантов в Беларуси Фото: скриншот

"Дополнительная информация свидетельствует о том, что группировка находится под строгим контролем вооруженных белорусов. Они решают, в каком направлении пойдет группа. Это еще одна враждебная акция Беларуси, направленная против Польши", — заявил Зарын.

Напомним, недавно на территории Польши были выявлены трое вооруженных людей в форме, ранее пересекшие государственную границу с Беларусью. После попытки польских пограничников установить с ними контакт неизвестные перезарядили оружие и вернулись на территорию республики.

А вчера несколько мигрантов атаковали польских пограничников при помощи камней и веток.