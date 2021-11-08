У Польщі перевели тероборону в 6-годинну боєздатність через дії Білорусі (фото)

Мігрантська криза, що створюється в Білорусі, призводить до ускладненої ситуації на кордоні Польщі та Литви. Прямо зараз до польських прикордонних пунктів ідуть сотні людей.

У Польщі перевели бойову готовність військ територіальної оборони в шести-, дванадцяти- та двадцятичотиригодинну готовність. Про це повідомляє польське видання PolsatNews.

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Через скупчення мігрантів, які рушили в бік Польщі, Сили тероборони можуть бути залучені для підтримки прикордонників.

"Солдати! Перевіряйте техніку та комунікації, сповістіть роботодавців і близьких!" — вказується в повідомленні, поширеному членам тероборони.

[ + – ] Готовність перекидання військ

Протягом 6 годин можливий виклик із воєводств: Вармінсько-Мазурського, Підляського та Люблінського. До 12 годин – Мазовія.

За словами прессекретаря міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Зарина, спроба насильницького проникнення до Польщі лише розпочалася. У напрямку КПП "Брузги" рухається колона, що складається з кількох сотень людей.

[ + – ] Колона мігрантів у Білорусі Фото: скриншот

"Додаткова інформація свідчить про те, що угруповання перебуває під суворим контролем озброєних білорусів. Вони вирішують, у якому напрямку піде група. Це ще одна ворожа акція Білорусі проти Польщі", — заявив Зарин.

Нагадаємо, нещодавно на території Польщі було виявлено трьох озброєних людей у формі, які раніше перетнули державний кордон із Білоруссю. Після спроби польських прикордонників встановити з ними контакт невідомі перезарядили зброю та повернулися на територію республіки.

А вчора кілька мігрантів атакували польських прикордонників за допомогою каменів і гілок.