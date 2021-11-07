Мігранти атакували польських прикордонників на кордоні з Білоруссю (відео)

Порушники кидають каміння та гілки у бік прикордонного пункту. Влада Польщі каже, що ситуація стає все більш напруженою.

Нелегальні мігранти на кордоні між Білоруссю та Польщею атакують польських прикордонників, кидаючи в їхній бік різні предмети. Про це у неділю, 7 листопада, повідомила прес-служба міністерства оборони Польщі у своєму Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На кадрах, оприлюднених відомством, можна побачити, як група молодих людей кидає каміння та гілки у бік польського прикордонного посту.

[ + – ] Напад мігрантів на польських прикордонників

"Польські військові та прикордонники стикаються з такими ситуаціями щодня. Група мігрантів — молодих людей — атакувала наші пости у присутності щонайменше одного білоруського прикордонника", — йдеться у заяві Міноборони.

У свою чергу голова міністерства Маріуш Блащак написав, що "ситуація на кордоні стає все більш напруженою".

"Подібні ситуації стали майже звичайним явищем. Ми всі повинні бути вдячні нашим солдатам та прикордонникам за їхню службу", — заявив чиновник.

Нагадаємо, 2 листопада, на території Польщі було виявлено трьох озброєних людей у формі, які раніше перетнули державний кордон з Білоруссю. Після спроби польських прикордонників встановити з ними контакт невідомі перезарядили зброю та повернулися на територію республіки.

Потім польські військові помітили на кордоні двох прикордонників сусідньої держави, які патрулювали територію біля загородження з ножицями для металу.

Ситуація в регіоні стала напруженою влітку цього року, після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко, у відповідь на санкції ЄС, заявив, що республіка більше не запобігатиме потраплянню нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу. Після цього Польща та Литва почали встановлювати паркани з колючим дротом на кордоні, а польський президент Анджей Дуда запровадив режим надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю воєводствах. З серпня цього року мігранти зробили 28,5 тисячі спроб незаконного потрапляння на польську територію.