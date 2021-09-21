Польща і Литва продовжують будувати паркани з колючим дротом на кордоні з Білоруссю

Польща і Литва змушені встановлювати огорожі з колючого дроту вздовж своїх кордонів, посилювати патрулювання і навіть вводити надзвичайний стан на прикордонних територіях. Так влади цих країн намагаються боротися з потенційними мігрантами.

На кордоні Литви та Білорусі вже є 30 кілометрів огорожі з колючого дроту, будівельні роботи тривають. Про це Агне Білотайте, міністриня МВС Литви, розповіла в інтерв'ю місцевій пресі, передає УП.

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За повідомленнями "Української правди", до кінця року протяжність огорожі сягне 100 км. Зараз роботи ведуться саме в тих місцях, де перейти білорусько-литовський кордон найпростіше. Згідно з планом, загальна довжина паркану складе приблизно 500 км — тобто більш ніж на ⅔ кордону між двома країнами.

Відомо, що поставляє колючий дріт у Литву Україна. Перша поставка дроту була в серпні, друга — на початку вересня.

Литва намагається посилити безпеку на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. За повідомленнями Delfi.lt, у минулий вівторок суд у Литві засудив до 45 днів арешту двох іракців, які перейшли литовський кордон із боку Білорусі. Це був перший випадок, коли за час пандемії нелегальні мігранти були засуджені до тюремних термінів.

У цілому в нинішньому році на території Литви опинилися 4.1 тис. мігрантів, переважно це вихідці з Іраку.

Польща також споруджує захисні споруди в своїй прикордонній зоні, і вже побудовано приблизно 50 кілометрів огорожі з колючого дроту.

Більш того, Польща залучає додаткові прикордонні сили до білоруського кордону. Ще 500 військовослужбовців будуть намагатися впоратися з потоком мігрантів, що, на думку влади з Варшави, використовується Білоруссю і Росією, щоб дестабілізувати ЄС.

"Ми маємо справу з добре спланованою акцією з Мінська і Москви", — заявив польський прем'єр Матеуш Моравіцький на нещодавній пресконференції. Після зустрічі з главою польського МВС і керівником прикордонної служби країни він також зазначив, що Польща захищатиме свої кордони.

Подібні заходи були вжиті після того, як трьох мігрантів знайшли мертвими поруч із білоруським кордоном. Причиною смерті називають гіпотермію і виснаження.

За словами прем'єр-міністра Польщі, мігранти з близькосхідних та африканських країн платять значні суми — в розмірі 2,5 тис доларів — за "ілюзію": їм обіцяють переїзд до Німеччини, але зрештою кидають на кордоні з Польщею.

Польща вважає, що Білорусь навмисно встановила безвізовий режим із країнами Близького Сходу, в яких існує "проблема мігрантів", щоб спрямувати їх до кордонів Польщі та Литви.

За інформацією польської влади, за поточний рік було понад 8 спроб нелегально перейти кордон із Білорусі, варто зазначити, що тільки на вересень припадає майже половина всіх спроб.

Нагадаємо, раніше Білорусь звинуватила Україну в обстрілі прикордонного знака з гербом на кордоні двох країн. В ДПСУ відповіли, що шукають причетних.