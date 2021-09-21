Польша и Литва продолжают строить заборы с колючей проволокой на границе с Беларусью

Польша и Литва вынуждены устанавливать заборы из колючей проволоки вдоль своих границ, усиливать патрулирование и даже вводить чрезвычайное положение на пограничных территориях. Так власти этих стран пытаются бороться с потенциальными мигрантами.

На границе Литвы и Беларуси уже есть 30 км забора из колючей проволоки, строительные работы продолжаются. Об этом Агне Билотайте, министр МВД Литвы, рассказала в интервью местной прессе, передает УП.

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По сообщениям "Украинской правды", до конца года протяженность забора достигнет 100 км. Сейчас работы ведутся именно в тех местах, где перейти белорусско-литовскую границу проще всего. Согласно плану, общая длина забора составит примерно 500 км — то есть более чем на ⅔ границы между двумя странами.

Известно, что поставляет колючую проволоку в Литву Украина. Первая поставка проволоки была в августе, вторая — в начале сентября.

Литва пытается усилить безопасность на границе с Беларусью из-за потока мигрантов. По сообщениям Delfi.lt, в минувший вторник суд в Литве приговорил к 45 дням ареста двух иракцев, которые перешли литовскую границу со стороны Беларуси. Это был первый случай, когда за время пандемии нелегальные мигранты были приговорены к тюремным срокам.

В общей сложности в нынешнем году на территории Литвы оказалось 4.1 тыс. мигрантов, по преимуществу это выходцы из Ирака.

Польша также воздвигает защитные сооружения в своей приграничной зоне, и уже построено примерно 50 км забора из колючей проволоки.

Более того, Польша привлекает дополнительные пограничные силы к белорусской границе. Еще 500 военнослужащих будут пытаться справиться с потоком мигрантов, что, по мнению властей из Варшавы, используется Беларусью и Россией, дабы дестабилизировать ЕС.

"Мы имеем дело с хорошо спланированной акцией из Минска и Москвы", — заявил польский премьер Матеуш Моравицкий на недавней пресс-конференции. После встречи с главой польского МВД и руководителем пограничной службы страны он также отметил, что Польша будет защищать свои границы.

Подобные меры были предприняты после того, как трех мигрантов нашли мертвыми рядом с белорусской границей. Причиной смерти называют гипотермию и истощение.

По словам премьер-министра Польши, мигранты из ближневосточных и африканских стран платят значительные суммы — в размере 2,5 тыс долларов — за "иллюзию": им обещают переезд в Германию, но в итоге бросают на границе с Польшей.

Польша считает, что Беларусь намеренно установила безвизовый режим со странами Ближнего Востока, в которых существует "проблема мигрантов", чтобы направить их к границам Польши и Литвы.

По информации польских властей, за текущий год было свыше 8 попыток нелегально перейти границу из Беларуси, примечательно, что только на сентябрь приходится почти половина всех попыток.

Напомним, ранее Беларусь обвинила Украину в обстреле пограничного знака с гербом на границе двух стран. В ГПСУ ответили, что ищут причастных.