Білорусь звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту: з'явилася реакція ДПСУ (фото)

Українські прикордонники стверджують, що знак розташований біля каналу і міг бути обстріляний особами, які проходять біля нього на човні.

Прикордонний комітет Республіки Білорусь повідомив про обстріл свого прикордонного знака з боку території України. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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Відомо, що НП сталася ще в суботу, 11 вересня.

Прикордонний знак Білорусі був обстріляний на ділянці Пінського прикордонного загону.

За даними білоруських силовиків, вогонь, попередньо, вели з мисливської рушниці.

"Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території України. Проводиться розгляд", — інформує пресслужба силового відомства Білорусі.

[ + – ] Обстріл прикордонного знака Білорусі

[ + – ] Обстріл прикордонного знака Білорусі

Обстріл прикордонного пункту Білорусі — реакція України

У ДПСУ відреагували на обстріл прикордонного знака Білорусі та заявили, що вже займаються пошуком причетних до інциденту.

За словами спікера Держприкордонслужби Андрія Демченка, обстріляний прикордонний знак Білорусі виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ.

"Про цю ситуацію, відразу було повідомлено прикордонникам сусідньої країни та співробітникам поліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці. У той же час, характер місцевості — болотисто-чагарниковий — унеможливлює піший рух осіб у цій місцевості й ознак перебування осіб біля прикордонного знака не виявлено", — заявив Демченко в коментарі журналістам.

За його словами, прикордонний знак Білорусі розташований біля каналу, і до обстрілу можуть бути причетні особи, які проходили по ньому на човні.

Андрій Демченко підкреслив, що силовики Білорусі не висунули жодних претензій на адресу України.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ знайшла на кордоні з Білоруссю збройову схованку. У процесі навчань із затримання диверсантів співробітники СБУ гранатомети РПГ-26, гранати та вибухові речовини.

Також Фокус у своїй статті розбирався, як живе Білорусь через рік після протестів.