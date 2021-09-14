СБУ на навчаннях поруч з Білоруссю виявила схов з гранатометами і вибухівкою (відео)

Силовики відпрацьовували дії щодо затримання "диверсантів", які хотіли влаштувати вибухи на Рівненській АЕС. На одному з етапів був знайдений реальний арсенал

Співробітники СБУ виявили гранатомети РПГ-26, гранати і вибухові речовини під час проведення планових навчань. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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Арсенал був виявлений у лісосмузі біля села Бутове, яке межує з Білоруссю. Його вдалося знайти під час відпрацювання прикордонної смуги кордону України. Були вилучені:

2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26

8 гранат РГД-5 із запалами до них

5 кг вибухових речовин (за попередньою інформацією, пластид)

170 патронів калібру 5,45 та 7,62 і 2 магазини АК-74

Фото: Пресцентр СБУ

За всіма вилученими матеріалами буде проведена вибухо-технічна експертиза. Силовики встановлюють, звідки схов з'явився там, а також хто був причетний до облаштування арсеналу, і мета його використання.

Розпочато кримінальне розслідування за частиною 1 статті 263 (носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) КК України. Слідчі дії проводилися спільно з Нацполіцією і Рівненською обласною прокуратурою.

Додамо, що СБУ проводила антитерористичні навчання поряд з кордоном з Білоруссю. Вони проводилися спільно з Нацгвардією і поліцією. За легендою навчань, група умовних диверсантів планувала здійснити ряд вибухів на Рівненській АЕС.

[ + – ] Навчання СБУ Фото: прес-центр СБУ

Нагадаємо, Лукашенко анонсував поставку російського озброєння в армію Білорусі. Серед них військова техніка і С-400. Ракетні комплекси поставлять біля кордонів з Україною.