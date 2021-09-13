"Починають підігрівати з півдня". Лукашенко поставить на кордоні з Україною зенітні комплекси

Олександр Лукашенко активно обговорює з білоруськими генералами і якимись "росіянами" розміщення по всьому кордону з Україною комплексів С-400.

Білорусь збирається закупити у Росії озброєння на $1 млрд і поставити його на кордоні з Україною. Про це заявив президент РБ Олександр Лукашенко, повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Президент Білорусі виступив із такою заявою під час військових навчань Захід-2021. Лукашенко розповів, що на переговорах із Путіним багато уваги було приділено темі озброєння та оборони, зокрема і поставок російського ракетно-зенітного комплексу С-400. При цьому Лукашенко уточнив, що С-400 будуть "доречні" на 1 200-кілометровому кордоні України та Білорусі.

"Слава богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку", — похвалився Лукашенко, однак зазначив, що "додався південний напрямок", і це активно обговорюється "з білоруськими генералами і росіянами".

Президент Білорусі поскаржився: "Нас починають із півдня підігрівати. А що ще буде... Ми повинні готуватися — 1 200 км кордон з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми якраз говорили про те, що С-400 нам будуть доречні".

С-400 — це російський зенітно-ракетний комплекс далекого та середнього радіусу. Створені для ураження повітряних цілей — літаків, винищувачів, стратегічної авіації, а також балістичних ракет різної дальності.

Максимальна дальність ураження — 380 км. Маса ракети — 2,6 тонни, швидкість польоту — 1 190 метрів на секунду.

Нагадаємо, 9 вересня президент РФ Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко провели переговори і погодили всі 28 програм інтеграції двох країн. Лукашенко зазначив, що інтеграція двох держав не означає "поглинання всупереч бажанню народів" двох країн.