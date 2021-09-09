Путін і Лукашенко узгодили нові програми в межах створення Союзної держави (відео)

Підписані президентами 28 програм передбачають об'єднання фінансових і енергетичних ринків двох країн.

У четвер, 9 вересня, у ході переговорів президента Росії Володимира Путіна з білоруським колегою Олександром Лукашенком сторони узгодили всі 28 програм інтеграції двох країн. Їхнє остаточне затвердження очікується в жовтні цього року. Про це глави держав заявили в ході спільної пресконференції.

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Путін заявив, що в останні кілька років проводилася робота над програмами щодо подальшого поглиблення інтеграційних процесів між Росією і Білоруссю.

"(Ці програми) націлені на уніфікацію законодавства Росії і Білорусі в різних галузях економіки, на вирівнювання умов діяльності господарчих суб'єктів двох країн, побудову єдиних фінансових та енергетичних ринків, транспортного простору, формування та реалізацію загальної промислової і сільськогосподарської політики", — сказав президент РФ .

Уже в п'ятницю, 10 вересня, ці програми має схвалити Рада міністрів Союзної держави в Мінську, після чого їх винесуть на затвердження Вищої державної ради Союзної держави, засідання якої, за словами Лукашенка, може відбутися в кінці жовтня цього року.

"Це буде прорив", — так прокоментував білоруський лідер майбутнє затвердження плану інтеграції двох країн.

[ + – ] Лукашенко про остаточне затвердження програм Союзної держави

У свою чергу президент Білорусі заявив, що інтеграція двох держав не означає "поглинання всупереч бажанню народів" двох країн.

"Делікатно президент Росії не сказав про різного роду міркування про те, що тут хтось когось поглине … Повинен сказати, що ми на цю хворобу з президентом Росії і не хворіли. Якщо хтось хворів — можемо підлікувати. Я недавно сказав — ми досить розумні люди, і якщо нам знадобиться мати абсолютно тісні відносини, ще потужніші, ніж в унітарній державі, ми з ним це зробимо елементарно. Тому не треба брязкати старими фразами і термінами, що ми намагаємося когось поглинути або об'єднатися всупереч бажанню наших народів. Не треба в цьому плані перейматися", — запевнив Лукашенко.

Зазначимо, що тексти 28 програм Союзної держави поки не опубліковані, однак, білоруський лідер заявив, що це буде зроблено найближчим часом.

Крім цього, у ході переговорів президенти обговорили формування єдиного оборонного простору. У контексті цього Путін заявив, що 9 вересня стартували спільні навчання Росії і Білорусі "Захід-2021", які, за його словами, "не спрямовані проти кого б то не було".

"(Їхнє проведення) логічне в умовах, коли інші об'єднання, НАТО, наприклад, активно нарощують свою присутність поблизу кордонів Союзної держави".

Також Путін допустив, що в майбутньому буде створено союзний парламент Росії і Білорусі, проте для цього, за його словами, необхідно сформувати "економічний базис" інтеграції.

"Усе має йти природним шляхом. Для цього потрібно, що називається, підрости", — сказав президент Росії.

Нагадаємо, про підготовку зустрічі двох президентів стало відомо 30 серпня. Тоді ж Лукашенко запропонував Путіну провести консультації в межах Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в середині вересня.

Примітно, що зустріч Лукашенка і Путіна, яка пройшла 9 вересня, стала для них п'ятою в цьому році — раніше вони двічі вели переговори в Сочі і по одному разу в Москві та Санкт-Петербурзі.