Вп'яте за рік: Лукашенко збирається на нову зустріч з Путіним

Темою переговорів буде розвиток союзної держави Росії і Білорусі та "інші актуальні питання" як двостороннього, так і міжнародного порядку денного.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже вп'яте в цьому році поїде в РФ на зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Зокрема, лідери двох країн обговорять програми, розроблені урядами в рамках союзної держави. Про це в понеділок, 30 серпня, повідомляє пресслужба президента Білорусі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Під час зустрічі президенти ще раз обговорять союзні програми, підготовлені урядами двох країн, а також інші актуальні питання двостороннього порядку денного та міжнародну проблематику", — йдеться в повідомленні представництва глави білоруської держави.

Зустріч відбудеться в Москві, а її дата була затверджена в ході сьогоднішньої телефонної розмови президентів. Також під час бесіди Путін привітав Лукашенка з днем народження — сьогодні лідеру республіки виповнилося 67 років.

Крім того, за даними російського агентства "Інтерфакс", Путін направив своєму колезі вітальну телеграму, у якій говориться, що "білоруські друзі завжди можуть розраховувати на підтримку Росії". У Кремлі також заявили, що Москва високо цінує зусилля Лукашенка у зміцненні союзницьких відносин між країнами і "просуванні взаємовигідних інтеграційних процесів на євразійському просторі".

У свою чергу Лукашенко після розмови з Путіним заявив, що президент РФ йому "як найближчий друг розповідав про ситуацію, яка складається в Афганістані".

"До речі, дуже багато нової інформації, якої в ЗМІ не чути і не видно. Дуже серйозна і напружена ситуація. Я йому дуже вдячний за те, що він відверто мені розповів усе, що там відбувається. І наскільки важливо нам сьогодні працювати з Таджикистаном, іншими республіками", — сказав глава республіки.

Також Лукашенко запропонував провести консультації в рамках Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Шанхайської організації співробітництва (ШОС), саміти яких пройдуть у таджицькій столиці Душанбе в середині вересня.

Зазначимо, що з початку 2021 року Путін і Лукашенко зустрічалися чотири рази — двічі в Сочі і по одному разу в Москві та Санкт-Петербурзі. Темою переговорів, зокрема, були угоди в рамках союзної держави РФ і Білорусі

Прийдешня зустріч відбудеться напередодні масштабних навчань "Захід-2021", які пройдуть на території Росії і Білорусі з 10 по 16 вересня. У ході них, за словами президента України Володимира Зеленського, російські війська будуть відпрацьовувати захоплення Києва та Одеси.