Росія на навчаннях "Захід-2021" відпрацює захоплення Києва, Одеси та Харкова, — Зеленський

Кремль закликає Україну вести переговори з "товаришами з "Л/ДНР", паралельно відпрацьовуючи захоплення українських міст.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за інформацією, яка надходить йому, Росія відпрацює захоплення українських міст під час навчань "Захід-2021". Про це він заявив під час інтервʼю західним ЗМІ. На сайті президента опублікували текстову версію інтервʼю.

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Відповідаючи на питання журналіста про те, що стало причиною загострення на кордоні з РФ та Україною, президент Зеленський заявив, що на це є кілька причин. Основна — прихід нової адміністрації Джо Байдена. Було показове стягування військ, а ймовірність ескалації зростала.

При цьому в Росії, за словами Зеленського, кажуть, що вони тут ні при чому і "розмовляйте з товаришами з "ДНР/ЛНР".

"Тоді питання: а "Захід-2021", навчання, які ви проводите — не "ЛДНР", не ОРДЛО, це ж ви (Росія) проводите. Тоді скажіть мені, а чому тут — за інформацією, яку ми отримуємо, відпрацьовуються варіанти можливого захоплення Києва, Одеси та Криму? Просто дивуєшся, як можна ось так говорити одне, а робити — інше", — говорить Зеленський.

За словами українського лідера, у вересні, коли будуть навчання "Захід-2021" можливі провокації. При цьому Володимир Зеленський не вірить в зацікавленості РФ у повномасштабній агресії.

Як повідомляє військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін, навчання "Захід-2021" пройдуть з 10 по 16 вересня на військових полігонах двох держав — Росії та Білорусі. Зараз підготовка до навчань знаходиться на стратегічній фазі планування, і до вересня очікується ще низка оперативних стадій підготовки. Зрештою буде абсолютно більше 4 500 різних навчань і маневрів на тактичному рівні.

Нагадаємо, за словами Путіна, Україна стягує війська до Донбасу. Під час телефонної розмови Зеленського з Байденом, відведення російських військ є лише імітацією.