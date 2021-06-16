Россия на учениях "Запад-2021" отработает захват Киева, Одессы и Харькова, - Зеленский

Кремль призывает Украину вести переговоры с "товарищами из "Л/ДНР", параллельно отрабатывая захват украинских городов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по поступающей ему информации, Россия отработает захват украинских городов во время учений "Запад-2021". Об этом он заявил во время интервью западным СМИ. На сайте президента опубликовали текстовую версию интервью.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, что стало причиной обострения на границе с РФ и Украиной, президент Зеленский заявил, что на это есть несколько причин. Основная — приход новой администрации Джо Байдена. Было показательное стягивание войск, а вероятность эскалации возрастала.

При этом в России, по словам Зеленского, говорят, что они тут ни при чем и "разговаривайте с товарищами из "ДНР/ЛНР".

"Тогда вопрос: а "Запад-2021", учения, которые вы проводите — не "ЛДНР", не ОРДЛО, это же вы (Россия) проводите. Тогда скажите мне, а почему тут — по информации, которую мы получаем, отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы и Крыма? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать — другое", — говорит Зеленский.

По словам украинского лидера, в сентябре, когда будут учения "Запад-2021" возможны провокации. При этом Владимир Зеленский не верит в заинтересованности РФ в полномасштабной агрессии.

Как сообщает военный аналитик Фокуса Игаль Левин, учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на военных полигонах двух государств — России и Беларуси. Сейчас подготовка к учениям находится на стратегической фазе планирования, и к сентябрю ожидается еще ряд оперативных стадий подготовки. В итоге будет совершенно более 4500 различных учений и маневров на тактическом уровне.

Напомним, по словам Путина, Украина стягивает войска к Донбассу. Во время телефонного разговора Зеленского с Байденом, отвод российских войск является лишь имитацией.