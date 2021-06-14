Путин заявил, что Украина стягивает к Донбассу войска и военную технику

Президент РФ утверждает, что в марте они начали стягивать армию к границе с Украиной для якобы "участия в учениях".

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC, отвечая на вопрос о причинах стягивания российских войск и техники к границе с Украиной в марте-апреле этого года, заявил, что тогда Киев сам отправлял к Донбассу армию и продолжает это делать. Расшифровка разговора опубликована на сайте Кремля.

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"Сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает еще — и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу", — заявил Путин.

Также президент РФ рассказал, что тогда их армия проводила "плановые учения" как на юге страны, так и на Дальнем Востоке, севере и Арктике.

"Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку", — утверждает Путин.

По его словам, эти учения американцы проводили недалеко от границ РФ, однако российская сторона "даже на это внимания не обратила".

Напомним, очередной обострение на украинско-российской границе началось в конце марта после смерти 4 бойцов ВСУ. В Пентагоне сообщали, что РФ тогда стянула к границе с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о том, что Россия отводит от границ с Украиной свои войска. Впрочем, уже спустя несколько дней стало известно что, несмотря на слова российского чиновника, РФ продолжила стягивать войска к границе с Украиной. А во время разговора с президентом США Джо Байденом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что так называемый отвод российских войск является лишь имитацией.