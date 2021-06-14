Путін заявив, що Україна стягує до Донбасу війська та військову техніку

Президент РФ стверджує, що в березні Росія почала стягувати армію до кордону з Україною для "участі в навчаннях".

Президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю американському телеканалу NBC, відповідаючи на питання про причини стягування російських військ і техніки до кордону з Україною в березні-квітні цього року, заявив, що тоді Київ сам відправляв до Донбасу армію і продовжує це робити. Розшифрування розмови опубліковано на сайті Кремля.

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"Сама Україна постійно підтягала так, по-моєму, і зараз продовжує ще — і особовий склад, і військову техніку в район конфлікту на південному сході України, до Донбасу", — заявив Путін.

Також президент РФ розповів, що тоді їхня армія проводила "планові навчання" як на півдні країни, так і на Далекому Сході, півночі й Арктиці.

"Одночасно проводилися навчання в декількох регіонах Російської Федерації. У цей же час США проводили навчання на Алясці, так, на хвилиночку", — стверджує Путін.

За його словами, ці навчання американці проводили недалеко від кордонів РФ, однак, російська сторона "навіть на це уваги не звернула".

Нагадаємо, що чергове загострення на українсько-російському кордоні почалося в кінці березня після смерті 4 бійців ЗСУ. У Пентагоні повідомляли, що РФ тоді стягнула до кордону з Україною більше військ, ніж у 2014 році.

22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв про те, що Росія відводить від кордонів з Україною свої війська. Втім, уже через кілька днів стало відомо що, незважаючи на слова російського чиновника, РФ продовжила стягувати війська до кордону з Україною. А під час розмови з президентом США Джо Байденом український президент Володимир Зеленський заявив, що так зване відведення російських військ є лише імітацією.