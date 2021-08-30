Пятый раз за год: Лукашенко собирается на новую встречу с Путиным

Темой переговоров будет развитие союзного государства России и Беларуси и "иные актуальные вопросы" как двусторонней, так и международной повестки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже в пятый раз в этом году поедет в РФ на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В частности, лидеры двух стран обсудят программы, разработанные правительствами в рамках союзного государства. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

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"Во время встречи президенты еще раз обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику", — говорится в сообщении представительства главы белорусского государства.

Встреча состоится в Москве, а ее дата была утверждена в ходе сегодняшнего телефонного разговора президентов. Также во время беседы Путин поздравил Лукашенко с днем рождения — сегодня лидеру республики исполнилось 67 лет.

Кроме того, по данным российского агентства "Интерфакс", Путин направил своему коллеге поздравительную телеграмму, в которой говорится, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России". В Кремле также заявили, что Москва высоко ценит усилия Лукашенко по укреплению союзнических отношений между странами и "продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".

В свою очередь Лукашенко после разговора с Путиным заявил, что президент РФ ему "как ближайший друг рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане".

"Кстати, очень много новой информации, которая в СМИ не слышна и не видна. Очень серьезная и напряженная ситуация. Я ему очень благодарен за то, что он откровенно мне рассказал все, что там происходит. И насколько важно нам сегодня работать с Таджикистаном, другими республиками", — сказал глава республики.

Также Лукашенко предложил провести консультации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), саммиты которых пройдут в таджикской столице Душанбе в середине сентября.

Отметим, что с начала 2021 года Путин и Лукашенко встречались четыре раза — дважды в Сочи и по одному разу в Москве и Санкт-Петербурге. Темой переговоров, в частности, были соглашения в рамках союзного государства РФ и Беларуси

Грядущая встреча состоится накануне масштабных учений "Запад-2021" которые пройдут на территории России и Беларуси с 10 по 16 сентября. В ходе них, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска будут отрабатывать захват Киева и Одессы.