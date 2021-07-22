Встретили хлебом и солью. В Беларусь прибыли российские войска для "Запад-2021" (фото)

Военные и техника в скором времени отправятся в место расположения, где соорудят полевой лагерь. Сами учения начнутся только через 50 дней.

В белорусский Брест прибыли первые эшелоны техники для проведения стратегических учений "Запад-2021". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

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"Встретили нас с оркестром, нам очень приятно. Была оказана помощь в организации разгрузки нашей техники. Я рад, что прибыл на землю Республики Беларусь со своим личным составом для участия в учении", — заявил замкомандира российской военной части Сергей Кобров.

Он также добавил, что его подразделения будут заняты разгрузкой техники и отправкой ее с личным составом в назначенный район для обустройства полевого лагеря.

Учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября. Официально темой маневров называют "применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Однако по словам украинского президента на них отработают захват трех украинских городов — Киева, Одессы и Харькова.

Напомним, сообщения о выезде эшелона из РФ появилось вчера, 21 июля. Ранее в рамках подготовки к "Запад-2021" прошли учения "Славянское братство-2021" и крупнейшие в истории учения Росгвардии.

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