Эшелоны уже в пути. РФ начала переброску войск в Беларусь для крупнейших учений "Запад-2021"

Крупнейшие учения пройдут с 10 по 16 сентября. Ранее президент Украины заявлял, что на них отработают захват Киева, Одессы и Харькова.

В Беларусь в рамках подготовки к участию стратегических учений "Запад-2021" были направлены первые воинские эшелоны российских военных и техники. Об этом сообщается на сайте Минобороны Беларуси.

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В заявлении указывается, что сегодня, 21 июля начнут прибывать войска из РФ. Сами учения планируют провести на полигонах обеих стран с 10 по 16 сентября.

Тема учений — "применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Отметим учения "Запад-2021" — это крупнейшие стратегические учения России. На них привлекут все виды военной техники. Будут отработаны совместные действия как на земле, так и в воздухе. По информации российского издания "Красная звезда", на учениях будет отработано более 5 тысяч заданий, половина из которых в ночное время суток.

В ходе учения будут отрабатываться вопросы применения совместных штурмовых групп в городских условиях. Также планируется оценить эффективность нового и модернизированного вооружения.

Напомним, в России прошли учения "Славянское братство-2021". Это подготовительные учения к "Запад-2021". Также к ним готовят и Росгвардию, у них начались крупнейшие учения. По словам Зеленского, на учениях Россия отработает захват Киева, Одессы и Харькова.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин писал, почему не стоит расслабляться после заявления Шойгу об отводе войск.