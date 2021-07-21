Ешелони вже в дорозі. РФ почала перекидання військ до Білорусі для найбільших навчань "Захід-2021"

Найбільші навчання пройдуть з 10 по 16 вересня. Раніше президент України заявляв, що на них відпрацюють захоплення Києва, Одеси і Харкова.

У Білорусь у рамках підготовки до стратегічних навчань "Захід-2021" були спрямовані перші військові ешелони російських військових і техніки. Про це повідомляється на сайті Міноборони Білорусі.

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У заяві вказується, що сьогодні, 21 липня почнуть прибувати війська з РФ. Самі навчання планують провести на полігонах обох країн з 10 по 16 вересня.

Тема навчань — "застосування угрупувань військ в інтересах організації військової безпеки Союзної держави".

Зазначимо, навчання "Захід-2021" — це найбільші стратегічні навчання Росії. На них залучать усі види військової техніки. Будуть відпрацьовані спільні дії як на землі, так і в повітрі. За інформацією російського видання "Червона зірка", на навчаннях буде відпрацьовано понад 5 тисяч завдань, половина з яких у нічний час доби.

У ході навчання відпрацьовуватимуться питання застосування спільних штурмових груп у міських умовах. Також планується оцінити ефективність нового і модернізованого озброєння.

Нагадаємо, у Росії пройшли навчання "Словʼянське братство-2021". Це підготовчі навчання до "Захід-2021". Також до них готують і Росгвардію, у них почалися найбільші навчання. За словами Зеленського, на навчаннях Росія відпрацює захоплення Києва, Одеси і Харкова.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін писав, чому не варто розслаблятися після заяви Шойгу про відведення військ.