Підготовка до "Захід-2021": у Росії стартували найбільші навчання для Росгвардії (фото, відео)

У процесі маневрів росгвардійці відпрацьовуватимуть "нейтралізацію загроз безпеки РФ", вони розгорнуться відразу в 3 федеральних округах.

У Росії стартують найбільші в історії для Росгвардії навчання "Заслін-2021", які є частиною підготовки до стратегічних навчань "Захід-2021" восени. Про це повідомляє російський "Новости ВПК".

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Навчання триватимуть з 12 по 30 липня. Це стануть найбільші для Росгвардії оперативно-тактичні навчання. До маневрів залучать військові частини з різних округів Росгвардії і територіальні управління. Для перекидання сил задіяні авіація, залізна дорога і звичайний транспорт.

Мета навчань — оцінка готовності військ до виконання завдань, підвищити професіоналізм і злагодженість. У процесі маневрів будуть відпрацьовані завдання щодо "нейтралізації загроз національної та громадської безпеки Росії".

Навчання пройдуть в Центральному, Приволзькому та Південному федеральних округах.

[ + – ] Військові округи РФ Фото: topwar.ru

Росгвардія була створена в 2016 році. На її озброєнні знаходяться БТР, бронеавтомобілі "Тигр", вертольоти, БПЛА та артилерія. Також вони мають спецзасоби для розгону протестувальників.

Нагадаємо, окупанти в Криму передали Росгвардії захоплені українські вертольоти Мі-8. Раніше в РФ розбився вертоліт Росгвардії Мі-8, весь екіпаж загинув.