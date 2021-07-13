Підготовка до "Захід-2021": у Росії стартували найбільші навчання для Росгвардії (фото, відео)
У процесі маневрів росгвардійці відпрацьовуватимуть "нейтралізацію загроз безпеки РФ", вони розгорнуться відразу в 3 федеральних округах.
У Росії стартують найбільші в історії для Росгвардії навчання "Заслін-2021", які є частиною підготовки до стратегічних навчань "Захід-2021" восени. Про це повідомляє російський "Новости ВПК".
Навчання триватимуть з 12 по 30 липня. Це стануть найбільші для Росгвардії оперативно-тактичні навчання. До маневрів залучать військові частини з різних округів Росгвардії і територіальні управління. Для перекидання сил задіяні авіація, залізна дорога і звичайний транспорт.
Мета навчань — оцінка готовності військ до виконання завдань, підвищити професіоналізм і злагодженість. У процесі маневрів будуть відпрацьовані завдання щодо "нейтралізації загроз національної та громадської безпеки Росії".
Навчання пройдуть в Центральному, Приволзькому та Південному федеральних округах.
Росгвардія була створена в 2016 році. На її озброєнні знаходяться БТР, бронеавтомобілі "Тигр", вертольоти, БПЛА та артилерія. Також вони мають спецзасоби для розгону протестувальників.
Нагадаємо, окупанти в Криму передали Росгвардії захоплені українські вертольоти Мі-8. Раніше в РФ розбився вертоліт Росгвардії Мі-8, весь екіпаж загинув.