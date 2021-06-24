У Росії розбився вертоліт Росгвардії Мі-8, весь екіпаж загинув (фото, відео)

За інформацією силовиків, борт здійснював навчально-тренувальний політ, тому в нього не було озброєння.

У Ленінградській області зазнав аварії вертоліт Мі-8 під час навчального польоту. Весь екіпаж загинув. Про це повідомляє ТАСС.

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Як стверджується, борт належав Росгвардії, на місці катастрофи працюють рятувальники. Влада області заявила, що внаслідок падіння вертольота, місцеві жителі не постраждали. На борту озброєння не було.

"Розбився вертоліт Росгвардії. На борту було троє людей. Усі загинули", — повідомили виданню в МНС.

За словами очевидців, вертоліт впав поряд із селом Корпікюля.

"Транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 авіаційної ескадрильї Північно-Західного округу Росгвардії, здійснюючи навчально-тренувальний політ, скоїв падіння внаслідок авіаційної події. Попередньо, троє військовослужбовців зі складу екіпажу загинули", — розповів начальник пресслужби Північно-Західного округу Росгвардії Фомічов.

Нагадаємо, 19 червня в Росії розбився літак із парашутистами, 4 людей загинули, ще пʼятеро потрапили в реанімацію.