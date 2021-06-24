В России разбился вертолет Росгвардии Ми-8, весь экипаж погиб (фото, видео)

По информации силовиков, борт осуществлял учебно-тренировочный полет, поэтому у него не было вооружения.

В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-8 во время учебного полета. Весь экипаж погиб. Об этом сообщает ТАСС.

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Как утверждается, борт принадлежал Росгвардии, на месте крушения работают спасатели. Власти области заявили, что в результате падения вертолета, местные жители не пострадали. На борту вооружения не было.

"Разбился вертолет Росгвардии. На борту было три человека. Все погибли", — сообщили изданию в МЧС.

По словам очевидцев, вертолет упал рядом с деревней Корпикюля.

"Транспортно-боевой вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, выполняя учебно-тренировочный полёт, совершил падение в результате авиационного происшествия. Предварительно, трое военнослужащих из состава экипажа погибли", — рассказал начальник пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии Фомичев.

Напомним, 19 июня в России разбился самолет с парашютистами, 4 людей погибли, еще пятеро попали в реанимацию.