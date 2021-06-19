На Кузбасі розбився літак з парашутистами, 4 людини загинуло, 5 – у реанімації (відео)

За однією з версій, причиною аварії літака стала технічна несправність, хоча в квітні він пройшов планове ТО.

Літак Le L-410 з людьми на борту, що здійснював тренувальний політ, зазнав аварії на аеродромі Танай у Кемеровській області (Росія), повідомляють росЗМІ.

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Як поінформував журналістів керівник регіонального відділення ДОСААФ Росії Кемеровської області, якій належить літак, Віктор Шемоханов, у результаті аварії загинули два члени екіпажу і 7 парашутистів, серед них – і двоє інструкторів. Усього на борту було 17 парашутистів і два пілоти.

Шемоханов стверджує, що літак був справний і здійснював уже четвертий політ за день, а за штурвалом сидів досвідчений пілот:

"На висоті 30-40 метрів відмовив правий двигун, виходить, вони йшли в наборі висоти. За штурвалом був досвідчений льотчик Олександр Володимирович Шейкін. Він додав газу, щоб перелетіти дорогу, розвернутися і сісти на аеродром. Але, очевидно, що він перегазував, і лівий двигун згорів. Перед ними було село Журавльово, та вони були змушені шукати майданчик для посадки, і при посадці лівим крилом зачепили землю, в результаті перекинулися".

За словами очевидців, після аварії літака пасажири судна, які вижили, почали відтягувати більше "важких" постраждалих подалі від транспортного засобу.

Через трагедію всі польоти були припинені, а на місце аварії зʼїхалися медики і рятувальники. Постраждалих госпіталізували до найближчих лікувальних установ. Стан кількох людей оцінюється як важкий.

Західно-Сибірське слідче управління СК на транспорті вже почало перевірку за фактом трагедії. За повідомленнями ЗМІ, в квітні літак пройшов планове техобслуговування.

Пізніше в МНС Росії уточнили інформацію про постраждалих, повідомивши, що загинули 4 людини, а пʼятеро потерпілих перебувають у важкому стані в реанімації. 8 осіб – у стані середньої тяжкості і ще двоє – легкої.

На подію відреагував губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов.

"Це страшне горе для близьких загиблих. Кузбас сумує разом з вами", – написав він у соцмережах, додавши фото з місця аварії літака.

Уже відомо, що серед загиблих, як говорилося вище, – двоє інструкторів. Їх звали Вʼячеслав Новгородцев й Олексій Рибальченко. Перший пропрацював на аеродромі 12 років і був майстром спорту, другий – рекордсменом Сибіру, Уралу та Далекого Сходу.

[ + – ] В'ячеслав Новгородцев стрибав з парашутом з 1999 року, а з 2009-го працював на аеродромі [ + – ] Олексій Рибальченко був рекордсменом зі стрибків з парашутом

Let L-410 Turbolet — двомоторний багатоцільовий літак, розроблений у Чехословаччині в кінці 1960-их років. Він використовується на непідготовлених травʼяних, грунтових і навіть засніжених майданчиках, а також на аеродромах з короткою злітно-посадковою смугою.

Нагадаємо, 10 червня в Мʼянмі розбився літак Beechcraft 1900D з військовими, монахами і цивільними особами на борту. В результаті аварії загинули 13 людей, з ними – і державний чиновник Саяд Бхадданта Кавісара та шість солдатів й офіцерів. Вижили тільки один пілот і пасажир.