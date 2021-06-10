UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

Погибли 13 человек: в Мьянме разбился военный самолет (фото)

151
самолет разбился, мьянма, погибшие
Фото: Myanmar Now | Место крушения

На борту Beechcraft 1900D были монахи, военные и гражданские 

10 июня в Мьянме разбился самолет Beechcraft 1900D с военными, монахами и гражданскими лицами на борту. Он упал возле местного сталелитейного завода. Об этом пишет Myanmar Now.

Крушение произошло возле электростанции завода неподалеку от аэропорта города Пьин-У-Лвин в центральной части страны. Упав, самолет распался на три части.

самолет разбился, мьянма
Обломки разбившегося самолета
самолет разбился, мьянма

По данным издания, погибло 13 человек, среди которых государственный чиновник Саядо Бхадданта Кависара и шесть солдат и офицеров. Выжили только один пилот и пассажир.

"Электростанция очень большая. Самолет упал поодаль от дома, где живут электрики. Один из них сказал, там все мертвы. Самолет был военным. Учебно-тренировочный самолет. Он легкий, двухмоторный", — рассказал один из свидетелей.

Позже стало известно, что все, кто были на борту, направлялись на открытие школы в Пьин-У-Лвин из города Нейпьидо.

Предварительно, самолет рухнул в овраг, потому что на борту возникли проблемы. Какие именно, пока не сообщают.

Beechcraft 1900D, самолет
Самолет Beechcraft 1900D

Разбившийся самолет Beechcraft 1900D – это двухмоторный турбовинтовой самолет производства США, вместимость которого – до 19 пассажиров. У военных Мьянмы было восемь таких самолетов. Но один из них разбился еще в 2016 году.