Погибли 13 человек: в Мьянме разбился военный самолет (фото)

На борту Beechcraft 1900D были монахи, военные и гражданские

10 июня в Мьянме разбился самолет Beechcraft 1900D с военными, монахами и гражданскими лицами на борту. Он упал возле местного сталелитейного завода. Об этом пишет Myanmar Now.

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Крушение произошло возле электростанции завода неподалеку от аэропорта города Пьин-У-Лвин в центральной части страны. Упав, самолет распался на три части.

[ + – ] Обломки разбившегося самолета

По данным издания, погибло 13 человек, среди которых государственный чиновник Саядо Бхадданта Кависара и шесть солдат и офицеров. Выжили только один пилот и пассажир.

"Электростанция очень большая. Самолет упал поодаль от дома, где живут электрики. Один из них сказал, там все мертвы. Самолет был военным. Учебно-тренировочный самолет. Он легкий, двухмоторный", — рассказал один из свидетелей.

Позже стало известно, что все, кто были на борту, направлялись на открытие школы в Пьин-У-Лвин из города Нейпьидо.

Предварительно, самолет рухнул в овраг, потому что на борту возникли проблемы. Какие именно, пока не сообщают.

[ + – ] Самолет Beechcraft 1900D

Разбившийся самолет Beechcraft 1900D – это двухмоторный турбовинтовой самолет производства США, вместимость которого – до 19 пассажиров. У военных Мьянмы было восемь таких самолетов. Но один из них разбился еще в 2016 году.