Загинули 13 осіб: у М'янмі розбився військовий літак (фото)
На борту Beechcraft 1900D були монахи, військові та цивільні
10 червня в Мʼянмі розбився літак Beechcraft 1900D з військовими, монахами та цивільними особами на борту. Він впав біля місцевого сталеливарного заводу. Про це пише Myanmar Now.
Аварія сталася біля електростанції заводу неподалік від аеропорту міста Пьін-о-Лвін у центральній частині країни. Впавши, літак розпався на три частини.
За даними видання, загинули 13 осіб, серед яких державний чиновник Саяд Бхадданта Кавісара та шість солдатів і офіцерів. Вижили тільки один пілот і пасажир.
"Електростанція дуже велика. Літак впав віддалік від будинку, де живуть електрики. Один із них сказав, там всі мертві. Літак був військовим. Навчально-тренувальний літак. Він легкий, двомоторний", — розповів один зі свідків.
Пізніше стало відомо, що всі, хто були на борту, прямували на відкриття школи в Пьін-о-Лвін із міста Найпʼїдо.
Попередньо, літак звалився в яр, тому що на борту виникли проблеми. Які саме, поки не повідомляють.
Літак Beechcraft 1900D, що розбився, — це двомоторний турбогвинтовий літак виробництва США, місткість якого — до 19 пасажирів. У військових Мʼянми було вісім таких літаків. Але один із них розбився ще в 2016 році.