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Загинули 13 осіб: у М'янмі розбився військовий літак (фото)

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літак розбився, мьянма, загиблі
Фото: Myanmar Now | Місце катастрофи

На борту Beechcraft 1900D були монахи, військові та цивільні

10 червня в Мʼянмі розбився літак Beechcraft 1900D з військовими, монахами та цивільними особами на борту. Він впав біля місцевого сталеливарного заводу. Про це пише Myanmar Now.

Аварія сталася біля електростанції заводу неподалік від аеропорту міста Пьін-о-Лвін у центральній частині країни. Впавши, літак розпався на три частини.

літак розбився, мьянма
Уламки літака, що розбився
літак розбився, мьянма

За даними видання, загинули 13 осіб, серед яких державний чиновник Саяд Бхадданта Кавісара та шість солдатів і офіцерів. Вижили тільки один пілот і пасажир.

"Електростанція дуже велика. Літак впав віддалік від будинку, де живуть електрики. Один із них сказав, там всі мертві. Літак був військовим. Навчально-тренувальний літак. Він легкий, двомоторний", — розповів один зі свідків.

Пізніше стало відомо, що всі, хто були на борту, прямували на відкриття школи в Пьін-о-Лвін із міста Найпʼїдо.

Попередньо, літак звалився в яр, тому що на борту виникли проблеми. Які саме, поки не повідомляють.

Beechcraft 1900D, літак
Літак Beechcraft 1900D

Літак Beechcraft 1900D, що розбився, — це двомоторний турбогвинтовий літак виробництва США, місткість якого — до 19 пасажирів. У військових Мʼянми було вісім таких літаків. Але один із них розбився ще в 2016 році.