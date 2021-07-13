Подготовка к "Запад-2021": в России стартовали крупнейшие учения для Росгвардии (фото, видео)

В ходе маневров росгвардейцы будут отрабатывать "нейтрализацию угроз безопасности РФ", они развернутся сразу в 3 федеральных округах.

В России стартуют крупнейшие в истории для Росгвардии учения "Заслон-2021", которые являются частью подготовки к стратегическим учениям "Запад-2021" осенью. Об этом сообщает российский "Новости ВПК".

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Учения продлятся с 12 по 30 июля. Это станут самыми крупными для Росгвардии оперативно-тактические учения. К маневрам привлекут воинские части из разных округов Росгвардии и территориальные управления. Для переброски сил задействована авиация, железная дорога и обычный транспорт.

Цель учений — оценка готовности войск к выполнению задач, повысить профессионализм и слаженность. В ходе маневров будут отработаны задачи по "нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности России".

Учения пройдут в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

[ + – ] Военные округа РФ Фото: topwar.ru

Росгвардия была создана в 2016 году. На ее вооружении находятся БТР, бронеавтомобили "Тигр", вертолеты, БПЛА и артиллерия. Также они имеют спецсредства для разгона протестующих.

Напомним, оккупанты в Крыму передали Росгвардии захваченные украинские вертолеты Ми-8. Ранее в РФ разбился вертолет Росгвардии Ми-8, весь экипаж погиб.