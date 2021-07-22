Зустріли хлібом і сіллю. У Білорусь прибули російські війська для "Захід-2021" (фото)

Військові та техніка незабаром відправляться в місце розташування, де спорудять польовий табір. Власне навчання почнуться тільки через 50 днів.

У білоруський Брест прибули перші ешелони техніки для проведення стратегічних навчань "Захід-2021". Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

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"Зустріли нас з оркестром, нам дуже приємно. Була надана допомога в організації розвантаження нашої техніки. Я радий, що прибув на землю Республіки Білорусь зі своїм особовим складом для участі в навчанні", — заявив заступник командира російської військової частини Сергій Кобра.

Він також додав, що його підрозділи будуть зайняті розвантаженням техніки і відправкою її з особовим складом у призначений район для облаштування польового табору.

Навчання "Захід-2021" пройдуть з 10 по 16 вересня. Офіційно темою маневрів називають "застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави". Однак за словами українського президента на них відпрацюють захоплення трьох українських міст — Києва, Одеси і Харкова.

Нагадаємо, повідомлення про виїзд ешелону з РФ зʼявилося вчора, 21 липня. Раніше в рамках підготовки до "Захід-2021" пройшли навчання "Словʼянське братство-2021" і найбільші в історії навчання Росгвардії.

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