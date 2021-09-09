Путин и Лукашенко согласовали новые программы в рамках создания Союзного государства (видео)

Подписанные президентами 28 программ предусматривают объединение финансовых и энергетических рынков двух стран.

В четверг, 9 сентября, в ходе переговоров президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко стороны согласовали все 28 программ интеграции двух стран. Их окончательное утверждение ожидается в октябре этого года. Об этом главы государств заявили в ходе совместной пресс-конференции.

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Путин заявил, что в последние несколько лет велась работа над программами по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Беларусью.

"(Эти программы) нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики", — сказал президент РФ.

Уже в пятницу, 10 сентября, эти программы должен одобрить Совет министров Союзного государства в Минске, после чего их вынесут на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого, по словам Лукашенко, может состояться в конце октября этого года.

"Это будет прорыв", — так прокомментировал белорусский лидер будущее утверждение плана интеграции двух стран.

[ + – ] Лукашенко об окончательном утверждении программ Союзного государства

В свою очередь президент Беларуси заявил, что интеграция двух государств не означает "поглощения вопреки желанию народов" двух стран.

"Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях о том, что тут кто-то кого-то поглотит… Должен сказать, что мы этой болезнью с президентом России и не болели. Если кто-то болел — можем подлечить. Я недавно сказал — мы достаточно умные люди, и если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения, еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно. Поэтому не надо бряцать старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желанию наших народов. Не надо в этом плане переживать", — заверил Лукашенко.

Отметим, что тексты 28 программ Союзного государства пока не опубликованы, однако белорусский лидер заявил, что это будет сделано в ближайшее время.

Помимо этого в ходе переговоров президенты обсудили формирование единого оборонного пространства. В контексте этого Путин заявил, что 9 сентября стартовали совместные учения России и Беларуси "Запад-2021", которые, по его словам, "не направлены против кого бы то ни было".

"(Их проведение) логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивают свое присутствие вблизи границ Союзного государства".

Также Путин допустил, что в будущем будет создан союзный парламент России и Беларуси, однако для этого, по его словам, необходимо сформировать "экономический базис" интеграции.

"Все должно идти естественным путем. Для этого нужно, что называется, подрасти", — сказал президент России.

Напомним, о подготовке встречи двух президентов стало известно 30 августа. Тогда же Лукашенко предложил Путину провести консультации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в середине сентября.

Примечательно, что прошедшая 9 сентября встреча Лукашенко и Путина стала для них пятой в этом году — ранее они дважды вели переговоры в Сочи и по одному разу в Москве и Санкт-Петербурге.