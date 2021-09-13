"Начинают подогревать с юга". Лукашенко поставит на границе с Украиной зенитные комплексы

Александр Лукашенко активно обсуждает с белорусскими генералами и некими "россиянами" размещение по всей границе с Украиной комплексов С-400.

Беларусь собирается закупить у России вооружение на $1 млрд и поставить его на границе с Украиной. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко, сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

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Президент Беларуси выступил с таким заявлением во время военных учений Запад-2021. Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным много внимания было уделено теме вооружения и обороны, в том числе и поставок российского ракетно-зенитного комплекса С-400. При этом Лукашенко уточнил, что С-400 будут "к месту" на 1200-километровой границе Украины и Беларуси.

"Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении", — похвастался Лукашенко, однако отметил, что "добавилось южное направление", и это активно обсуждается "с белорусскими генералами и россиянами".

Президент Беларуси посетовал: "Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет… Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту".

С-400 — это российский зенитно-ракетный комплекс дальнего и среднего радиуса. Создан для поражения воздушных целей — самолетов, истребителей, стратегической авиации, а также баллистических ракет различной дальности.

Максимальная дальность поражения — 380 км. Масса ракеты — 2,6 тонны, скорость полета — 1190 метров в секунду.

Напомним, 9 сентября президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели переговоры и согласовали все 28 программ интеграции двух стран. Лукашенко отметил, что интеграция двух государств не означает "поглощения вопреки желанию народов" двух стран.