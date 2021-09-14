СБУ на учениях рядом с Беларусью обнаружила схрон с гранатометами и взрывчаткой (видео)

Силовики отрабатывали действия по поимке "диверсантов", которые хотели устроить взрывы на Ровенской АЭС. На одном из этапов был найден реальный арсенал

Сотрудники СБУ обнаружили гранатометы РПГ-26, гранаты и взрывные вещества во время проведения плановых учений. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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Арсенал был обнаружен в лесополосе около села Бутове, которые граничит с Беларусью. Его удалось найти во время отработки приграничной полосы границы Украины. Были изъяты:

2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26

8 гранат РГД-5 с запалами к ним

5 кг взрыввеществ (по предварительной информации, пластид)

170 патронов калибру 5,45 и 7,62 и 2 магазина АК-74

Фото: прес-центр СБУ

По всем изъятым материалам будет проведена взрыво-техническая экспертиза. Силовики устанавливают, откуда схрон появился там, а также кто был причастен к обустройству арсенала, и цель его использования.

Начато уголовное расследование по части 1 статьи 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного закона разрешением) УК Украины. Следственные действия проводились совместно с Нацполицией и Ровенской обласной прокуратурой.

Добавим, что СБУ проводили антитеррористические учения рядом с границей с Беларусью. Они проводились совместно с Нацгвардией и полицией. По легенде учений, группа условных диверсантов планировали совершить ряд взрывов на Ровенской АЭС.

[ + – ] Учения СБУ Фото: пресс-центр СБУ

Напомним, Лукашенко анонсировал поставку российского вооружения в армию Беларуси. Среди них военная техника и С-400. Ракетные комплексы поставят у границ с Украиной.