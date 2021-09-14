СБУ на учениях рядом с Беларусью обнаружила схрон с гранатометами и взрывчаткой (видео)
Силовики отрабатывали действия по поимке "диверсантов", которые хотели устроить взрывы на Ровенской АЭС. На одном из этапов был найден реальный арсенал
Сотрудники СБУ обнаружили гранатометы РПГ-26, гранаты и взрывные вещества во время проведения плановых учений. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Арсенал был обнаружен в лесополосе около села Бутове, которые граничит с Беларусью. Его удалось найти во время отработки приграничной полосы границы Украины. Были изъяты:
- 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26
- 8 гранат РГД-5 с запалами к ним
- 5 кг взрыввеществ (по предварительной информации, пластид)
- 170 патронов калибру 5,45 и 7,62 и 2 магазина АК-74
По всем изъятым материалам будет проведена взрыво-техническая экспертиза. Силовики устанавливают, откуда схрон появился там, а также кто был причастен к обустройству арсенала, и цель его использования.
Начато уголовное расследование по части 1 статьи 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного закона разрешением) УК Украины. Следственные действия проводились совместно с Нацполицией и Ровенской обласной прокуратурой.
Добавим, что СБУ проводили антитеррористические учения рядом с границей с Беларусью. Они проводились совместно с Нацгвардией и полицией. По легенде учений, группа условных диверсантов планировали совершить ряд взрывов на Ровенской АЭС.
Напомним, Лукашенко анонсировал поставку российского вооружения в армию Беларуси. Среди них военная техника и С-400. Ракетные комплексы поставят у границ с Украиной.