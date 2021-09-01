Десятки вертолетов и самолетов: Лукашенко анонсировал поставки российского вооружения в армию

Президент отказался говорить на какие деньги, и какие именно экземпляры техники, но уточнил, что это будет "самое современное оборудование".

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал передачу десятки вертолетов и самолетов, а также средств ПВО в армию Беларуси. Об этом сообщает государственное издание Белта.

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По словам Лукашенко, возможно, в армию поступит даже ракетный комплекс С-400 "Триумф".

[ + – ] С-400 Фото: Минобороны РФ

"В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что на учениях "Запад-2021" будет видно, чего еще не хватает белорусской армии, и что нужно закупить у России. При этом уточнил, что это будет "самое современное оборудование".

Учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Беларуси. В них примут участие около 200 тысяч солдат. А по информации украинского президента во время маневров будет отработан захват украинских городов, в частности. Одессы, Киева и Харькова.

Напомним, Лукашенко заявил, что в случае необходимости, на территории Беларуси будут размещены российские военные.

Ранее президент Беларуси пригрозил Украине признать Крым частью РФ, для этого он готов "переступить" через официальные документы.