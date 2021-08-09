"У меня руки развязаны": Лукашенко пригрозил Украине признать Крым частью РФ

Александр Лукашенко с признанием оккупации полуострова готов "переступить" через официальные документы, в том числе — через Будапештский меморандум.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил при одном условии признать оккупированный Крым частью Российской Федерации. Об этом глава государства заявил в ходе "Большого разговора с президентом", в котором участвуют около трехсот представителей общественности, экспертного сообщества и журналистов.

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По словам Лукашенко, Беларусь признает аннексированный Крым в составе России при условии, когда последний российский олигарх начнет поставлять свою продукцию на полуостров.

"Когда Беларусь Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", — пригрозил президент Беларуси.

Как отметил белорусский лидер, он готов переступить через официальные документы, под которыми стоят его подписи, в том числе — через Будапештский меморандум 1994 года. Лукашенко утверждает, что у него "развязаны" руки из-за действий украинских властей, поэтому он готов признать Крым частью Российской Федерации.

"Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали — Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное", — подытожил Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом".

Ранее Фокус в своей статье разбирался, как живет Беларусь через год после протестов и почему у Александра Лукашенко нет поддержки среди населения.

Также Фокус рассказывал, что у Путина анонсировали визит Лукашенко в оккупированный Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они ждут с официальным визитом президента Беларуси Александра Лукашенко на аннексированном полуострове.