У Путина анонсировали визит Лукашенко в оккупированный Крым

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что они ждут белорусского президента на полуострове.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента Беларуси Александра Лукашенко они ждут в оккупированном Крыму. Об этом он заявил в эфире интервью для "Россия 1", передает RT.

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На российском телеканале опубликовали фрагмент интервью программе "Москва. Кремль. Путин", полная версия которого будет показана позднее.

"Ждем ли мы визита Лукашенко в Крым? Конечно", — заявил Песков.

Напомним, президент Лукашенко распорядился полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной. По его словам из Украины идет огромное количество оружия.

Ранее Лукашенко заявлял, что белорусская авиакомпания "Белавиа" может начать полеты в Крым. Поскольку Украина "сама устроила комбинацию на уровне провокации", поэтому с него "взятки гладки".