Беларусь может начать полеты в Крым, - Лукашенко (видео)

Украина, по словам белорусского президента, сама устроила "эту комбинацию на уровне провокации", поэтому с него "взятки гладки".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская авиакомпания "Белавиа" может начать полеты в оккупированный Крым. Об этом сообщает белорусское государственное агентство Белта.

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По словам Лукашенко, Беларусь и Россия прорабатывает вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Из-за закрытия украинского авиапространства для Беларуси остается вариант полета в оккупированный полуостров только через Россию.

"Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию, поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов", — заявил белорусский президент.

Он добавил, что вопрос того, как попасть авиакомпании в Крым он задал Путину, чтобы тот подумал над этим вопросом.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Куда люди летали, ездили. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. … Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — подытожил Лукашенко.

Напомним, 30 мая глава "Белавиа" заявлял, что компания не будет летать в Крым, несмотря на закрытие большинства европейских направлений. Для начала таких полетов должно быть сперва политическое признание Крыма как части РФ.

С 29 мая для самолетов, которые зарегистрированы в Беларуси, запрещено входить в воздушное пространство Украины, а также совершать посадку в украинских аэропортах. А с 25 мая Украина приостановила авиасообщение с Беларусью после задержания основателя Nexta Романа Протасевича.

Ранее Фокус разбирался, что будет с авиацией Украины после остановки полетов в Беларусь.