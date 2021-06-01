Білорусь може почати польоти до Криму, — Лукашенко (відео)

Україна, за словами білоруського президента, сама влаштувала "цю комбінацію на рівні провокації", тому з нього "нічого не візьмеш".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська авіакомпанія "Белавіа" може почати польоти в окупований Крим. Про це повідомляє білоруське державне агентство Белта.

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За словами Лукашенка, Білорусь і Росія опрацьовує питання про відкриття авіарейсів до Криму. Через закриття українського авіапростору для Білорусі залишається варіант польоту в окупований півострів тільки через Росію.

"Сьогодні я б хотів поставити запитання Зеленському: а за бажання полетіти до Криму мені як сьогодні? Тільки через Росію, тому я тут абсолютно вільний і не переймаюся. Вони влаштували цю тяганину, цю комбінацію на рівні провокації. Тому, напевно, з мене нічого не візьмеш, як і з усіх інших білорусів", — заявив білоруський президент.

Він додав, що питання, як потрапити авіакомпанії до Криму, він поставив Путіну, щоб той подумав над цим.

"Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій у Криму, у Місхорі, куди люди завжди їздили, літали. Куди люди літали, їздили. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз закрили небо. ... Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають", — підсумував Лукашенко.

Нагадаємо, 30 травня голова "Белавіа" заявляв, що компанія НЕ буде літати до Криму, незважаючи на закриття більшості європейських напрямків. Для початку таких польотів повинно бути спершу політичне визнання Криму як частини РФ.

З 29 травня для літаків, які зареєстровані в Білорусі, заборонено входити в повітряний простір України, а також здійснювати посадку в українських аеропортах. А з 25 травня Україна призупинила авіасполучення з Білоруссю після затримання засновника Nexta Романа Протасевича.

Раніше Фокус розбирався, що буде з авіацією України після зупинки польотів у Білорусь.