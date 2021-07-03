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У Путіна анонсували візит Лукашенка до окупованого Криму
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Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що вони чекають білоруського президента на півострові.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що президента Білорусі Олександра Лукашенка вони чекають в окупованому Криму. Про це він заявив в ефірі "Росія 1", передає RT.
"Чекаємо ми візиту Лукашенко до Криму? Звичайно", — заявив Пєсков.
Нагадаємо, президент Лукашенко розпорядився повністю перекрити кордон Білорусі з Україною. За його словами з України йде величезна кількість зброї.
Раніше Лукашенко заявляв, що білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" може почати польоти до Криму. Оскільки Україна "сама влаштувала комбінацію на рівні провокації", тому з нього "нічого не візьмеш".