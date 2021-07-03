У Путіна анонсували візит Лукашенка до окупованого Криму

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що вони чекають білоруського президента на півострові.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що президента Білорусі Олександра Лукашенка вони чекають в окупованому Криму. Про це він заявив в ефірі "Росія 1", передає RT.

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"Чекаємо ми візиту Лукашенко до Криму? Звичайно", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, президент Лукашенко розпорядився повністю перекрити кордон Білорусі з Україною. За його словами з України йде величезна кількість зброї.

Раніше Лукашенко заявляв, що білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" може почати польоти до Криму. Оскільки Україна "сама влаштувала комбінацію на рівні провокації", тому з нього "нічого не візьмеш".