Лукашенко розпорядився повністю перекрити кордон Білорусі з Україною (оновлено)

Причиною такого рішення стало нібито "величезна кількість зброї", яка надходить з нашої країни.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав повністю перекрити кордон з Україною. Про це повідомляє державне видання "Белта".

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Прикордонні війська Білорусі повинні повністю закрити кордон з Україною. За словами президента, з України надходить величезна кількість зброї.

"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", — заявив Лукашенко.

Він додав, що спецслужби виявили "сплячі терористичні осередки, які хочуть насильницьким шляхом змінити владу". На думку президента Білорусі, вони чекають день ікс, щоб влаштувати переворот. Їх фінансують із США, України, Литви та Польщі.

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"Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому. Очікуємо такої ж позиції від Мінська, щоб північний кордон залишалася простором безпеки", — заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Нагадаємо, Лукашенко ввів безвіз для громадян 73 країн для проведення вакцинації від коронавірусу. Раніше президент Білорусі заявляв, що їхня країна не прийматиме літаки з України через закриття авіапростору для білоруських літаків.