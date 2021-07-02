Вакцинація від COVID-19: Лукашенко ввів безвіз для громадян 73 країн

Без візи в Білорусь можна буде потрапити з 15 липня терміном до 5 днів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, згідно з яким із 15 липня 2021 року громадяни 73 країн зможуть потрапити в Білорусь на термін до пʼяти діб без оформлення візи для вакцинації від коронавірусу.

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Як повідомляє пресслужба президента, вакцинуватимуть іноземців від COVID-19 на платній основі у відведених Міністерством охорони здоровʼя країни медичних організаціях.

"Буде встановлений порядок функціонування інформаційної системи для збору, обробки й обліку заявок іноземців на вакцинацію і порядок відвідування ними Білорусі", — заявили в адміністрації президента.

Головний санітарний лікар Білорусі Олександр Тарасенко уточнив, що іноземці зможуть вакцинуватися від коронавірусу в більш ніж 80 установах охорони здоровʼя країни.

За даними міністерства охорони здоровʼя, в Білорусі застосовуються вакцини "Супутник V" (російського і білоруського виробництва), а також препарат від компанії Sinopharm (Китай).

Нагадаємо, в грудні 2020 року Білорусь стала першою після Росії країною, яка почала масове застосування вакцини "Супутник V".

У травні 2021 року президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Путіним про те, що вони допомагатимуть Україні та країнам Заходу проводити вакцинацію від коронавірусу російським "Супутник V".

Також Лукашенко заявляв, що в Білорусі розробили власну вакцину від COVID-19.