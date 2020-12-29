Беларусь стала первой страной, после РФ, начавшей массовое применение вакцины "Спутник V"

Планируется вакцинировать до 58% население страны.

В Беларусь прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V". Министерство здравоохранения страны объявило о начале массовой вакцинации. Первыми прививки получат медицинские работники, педагоги и те, кто в силу особенностей профессии должен много контактировать с людьми. Вакцинация будет добровольной, сообщил министр Дмитрий Пиневич.

Он добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что "быстрый доступ Беларуси к российской вакцине стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы". По сути, в Беларуси просто признали результаты испытаний, проведенных в России.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев (инвестор разработки вакцины) сообщил, что Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим "Спутник V".

Во втором квартале 2021 года в Беларуси планируют начать производство этой вакцины. Для этого будут задействованы предприятия "Белмедпрепараты" в Минске и "БелВитунифарм" в Витебске.

Вакцинация в Беларуси началась раньше запланированного срока. Глава Минздрава заявлял, что прививки начнут делать в январе. Планировалось вакцинировать 1,2 млн человек за январь – апрель, а затем довести это число до 5−5,5 млн. "Больше, наверное, нет, потому что не стоит вопрос тотальной иммунизации. Вопрос не в деньгах, а в целесообразности и противопоказаниях", – говорил Пиневич.

Население Беларуси составляет 9,5 млн человек, таким образом планируется вакцинировать до 58% население страны.

Напомним, Украинцы, которые временно или постоянно находятся на территории Польши, будут привиты бесплатно.

Украина решила вопрос транспортировки и хранения вакцин от коронавируса, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Все страны Евросоюза получили вакцину от коронавируса, и 27 декабря там началась массовая вакцинация населения.