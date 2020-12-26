Еврокомиссия заявила о получении вакцины от COVID-19, массовая вакцинация стартует завтра

Прививки от COVID начнут делать одновременно во всех государствах, которые входят в состав ЕС.

Все страны Евросоюза получили вакцину от коронавируса, и уже с 27 декабря там стартует массовая вакцинация населения. Об этом в своем Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы начинаем переворачивать страницу трудного года. Вакцина от COVID19 доставлена во все страны ЕС. Дни вакцинации – это трогательный момент единства. Вакцинация — надежный выход из пандемии", – написала она.

В обращении, видео которого опубликовано тут же глава Еврокомиссии добавила, что в скором времени будет получено еще больше вакцины, эффективность которой доказана. После того, как коронавирус удастся остановить с помощью иммунизации населения, люди снова смогут путешествовать, встречаться с родными и жить, как раньше.

Однако сейчас, пока COVID19 еще бушует, не нужно забывать о мерах предосторожности, чтобы новый год стал годом восстановления и надежды, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

[ + – ]

Что касается старта вакцинации в Украине, то, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, государство получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко уже озвучил, во сколько гражданам обойдется вакцинация. Одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, будет стоить 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

В НСЗУ уже заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.