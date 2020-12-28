Украина решила вопрос транспортировки и хранения вакцин от коронавируса, – Ляшко

Разрешенные к применению вакцины нужно хранить при температурах не выше минус 20 или 75 градусов Цельсия.

Хранится вакцина будет на низкотемпературных складах частных логистических фармацевтических компаний, так как у Минздрава нет таких возможностей. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, вакцину в страну будут привозить на самолетах. До складов ее доставят на автомобилях в термоконтейнерах с сухим льдом. На складах она может храниться в холодильниках при температуре не около минус 80 градусов длительное время. В места проведения прививок ее будут доставлять в небольших количествах, там ее можно хранить до 5-ти дней при температуре от плюс 2 до 8 градусов.

Первые партии вакцины в Украине ждут в начале 2021 года, а первые прививки от COVID-19 украинцы могут получить уже в феврале, добавил Ляшко.

По данным производителей, для хранения многих вакцин требуются низкие температуры. Так препарат Pfizer необходимо хранить при температуре не выше минус 75 градусов, Moderna – минус 20, хотя обещано, что вакцину AstraZeneсa можно будет хранить до шести месяцев в обычных холодильниках при температуре от плюс 2 до 8 градусов.

Напомним, Кабинет министров освободил от НДС вакцины от коронавируса.

В нескольких округах немецкой Баварии был отменен старт массовой вакцинации населения от коронавируса. Местные власти подозревают, то препарат перевозился или хранился с нарушением температурных требований.