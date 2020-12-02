В Украине освободили от НДС вакцины против COVID-19

Решение Кабмина поможет уменьшить цену импортных вакцин.

Кабинет министров освободил от НДС импортные вакцины от коронавируса.

Соответствующее постановление правительства, принятое на заседании в среду, включает в перечни препаратов, которые освобождаются от НДС, утвержденные постановлениями №224 и №225, ряд антибиотиков и вакцины для профилактики COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, это решение поможет уменьшить цену импортных вакцин для профилактики COVID-19.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

В НСЗУ заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.