Проблемы с хранением. В Баварии частично отменили начало вакцинации от коронавируса

Местные власти подозревают, то препарат перевозился или хранился с нарушением требований.

В нескольких округах немецкой Баварии был отменен старт массовой вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.

Такое решение было принято после того, как возникли подозрения о возможных нарушениях в хранении вакцин.

Проблемы были связаны с холодовой цепью – системой постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставках вакцины. Нарушения были выявлены в округах Верхняя Франкония и Швабия.

"Сегодня прививок не будет", – заявили в администрации Верхней Франконии.

Пока местные власти собираются проконсультироваться по поводу своей проблемы с производителем вакцины BioNTech.

Вакцина от коронавируса, производства Pfizer/ BioNTech, должна храниться при температура около -70 градусов по Цельсию.

В воскресенье, 27 декабря, страны Европейского союза начинают массовую вакцинацию населения от коронавируса, используя препарат от Pfizer и BioNTech. Первый этап вакцинации продлится по 29 декабря включительно.