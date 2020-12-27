В Евросоюзе стартовала массовая вакцинация от коронавируса

Pfizer/BioNTech готовы поставить в страны ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.

В воскресенье, 27 декабря, страны Евросоюза приступают к массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Вакцинация будет проводиться вакциной от Pfizer/BioNTech, которая была одобрена Еврокомиссией после рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Первые партии препарата уже получили в Германии, Франции, Австрии и Италии, чтобы в воскресенье медики могли приступить к вакцинации. Первыми вакцину получат люди из групп риска, среди которых пожилые люди.

В воскресенье кампания по вакцинации стартует в Испании и Болгарии. Бельгия и Люксембург планируют начать вакцинацию с 28 декабря, а Нидерланды – с 8 января.

В компаниях Pfizer/BioNTech отметили, что готовы поставить в страны ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.

Напомним, что эффективность вакцины от Pfizer/BioNTech по итогам финальных клинических испытаний составила 95%. Компании сообщали, что вакцина должна храниться при температуре минус 70 градусов по Цельсию (плюс-минус 10 градусов). Для этого "компания разработала специальную тару для транспортировки с регулируемым температурным режимом, которая может поддерживать требуемые условия хранения вакцины в течение продолжительного времени".

В свою очередь, Украина ведет переговоры с ВОЗ об увеличении количества доз вакцин от коронавируса с 8 до 16 миллионов. Государство планирует получить препарат в рамках своеобразной гуманитарной помощи развивающимся странам по механизму COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19).

Отметим, ранее COVAX одобрил получение Украиной 8 млн доз вакцины от коронавируса. Ими можно провести вакцинацию 4 млн украинцев.

Специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса. Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneсa.