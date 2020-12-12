COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19, – Ляшко

Для Украины согласовали 8 миллионов доз вакцины от коронавируса бесплатно.

Украина получила от COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19) официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса.

Об этом написал в Facebook заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций вакцины.

"Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также", – написал Ляшко.

По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки прибыло как можно скорее.

"Минздрав привлекает к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60 / -80 градусов)", – уточнил Ляшко.

Также Ляшко отметил, что доступ к вакцине через COVAX определяет будущее глобальной системы здравоохранения, и Украина полноценный член этой команды

COVAX – это глобальная инициатива, направленная на обеспечение доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран. Инициатива предусматривает, что вакцину, в первую очередь, получат группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги.

Недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – начале второго квартала 2021 года.